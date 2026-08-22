Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Петербург это город, где кипят страсти: горожане чинно фланируют по городу, пляшут до утра на балах, проигрывают в карты имения и бриллианты, стреляются на дуэлях, жарко спорят о политике и искусстве в роскошных салонах петербургских светских львиц, и даже вызывают духов. За ослепительным блеском высшего общества нередко скрывались огромные долги, разорение и отчаянные попытки любой ценой сохранить видимость роскошной жизни. Совершишь путешествие в прошлое и узнаешь, как проводили время представители высшего света Петербурга — а главное, где, с кем и во сколько им обходилась красивая жизнь. Ведь за роскошными балами и дорогими нарядами часто стояли кредиты, проигранные состояния и жизнь не по средствам. На лекции узнаешь: — Правда ли, что одно бальное платье могло стоить как несколько лет жизни обычной семьи? — Можно ли было проиграть в карты — состояние, имение, жену? — Почему обвинение в шулерстве могло закончиться дуэлью? — Как флиртовали на балах, передавали тайные послания и выбирали подходящую партию? — Почему спиритические сеансы стали модным развлечением образованных аристократов? — Как Дмитрий Менделеев устроил настоящее научное расследование, чтобы выяснить, действительно ли духи двигают столы? — Что происходило в знаменитых петербургских салонах после того, как закрывались двери для посторонних? — Правда ли, что долги Пушкина были настолько огромными, что их пришлось выплачивать самому императору? Поговорят о балах и маскарадах, азартных играх, светских интригах, дуэлях, салонных красавицах, увлечении мистикой и о роскоши на грани разорения. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай; — Лекция в камерном формате (1,5 часа-2 часа).