Мощный летний отчётный концерт EasyMusic — будет жарко, душевно и зажигательно. В этот раз меняют попсовый глянец на драйв и мощнейший дисторшн. Забудь про рамки — устроят настоящий электрический шабаш, где школа превратится в рок-клуб. Этим вечером культовые рок-баллады и самые легендарные хиты, от которых мурашки по коже, для тебя исполнят ученики и, конечно, же команда педагогов и основательница школы EasyMusic — Даша Манакова. Бронь столов без депозита по тел.