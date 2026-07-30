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Мощный летний отчётный концерт EasyMusic — будет жарко, душевно и зажигательно. В этот раз меняют попсовый глянец на драйв и мощнейший дисторшн. Забудь про рамки — устроят настоящий электрический шабаш, где школа превратится в рок-клуб. Этим вечером культовые рок-баллады и самые легендарные хиты, от которых мурашки по коже, для тебя исполнят ученики и, конечно, же команда педагогов и основательница школы EasyMusic — Даша Манакова. Бронь столов без депозита по тел.
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