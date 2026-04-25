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Стулья

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль по пьесе Эжена Ионеско. На сцене действует множество персонажей, но большинство из них - нереальны. Невидимые, они занимают всё огромное множество как будто бы пустых стульев. Перед нами предстаёт только три материальных персонажа - Старик, Старуха и Оратор. Старик и Старуха провели всю жизнь в изоляции, в окружении воды, друг с другом - и в полном одиночестве. Это кажется фантастической ситуацией, но возможно так проходит каждая жизнь?... «Стулья» - это «история великой жертвы - бессмысленной и исполненной высокого смысла». История одиночества и любви. Продолжительность – 1 час 30 минут.

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