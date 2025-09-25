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Студия Гигарт

Артмуза
13-я линия Васильевского острова, 70

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка работ художников студии «Гигарт» под руководством Кирилла Карнаухова. Художественная студия Дома офицеров Санкт-Петербурга существует с 2011 года. С тех пор сохраняется основной костяк художников, создающих всё новые и новые шедевры. Правильный процесс — творческий и образовательный, развивающий таланты студийцев — организует руководитель студии Кирилл Карнаухов, член секции живописи Санкт-Петербургского союза художников.

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