Студия Гигарт
13-я линия Васильевского острова, 70
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Выставка работ художников студии «Гигарт» под руководством Кирилла Карнаухова. Художественная студия Дома офицеров Санкт-Петербурга существует с 2011 года. С тех пор сохраняется основной костяк художников, создающих всё новые и новые шедевры. Правильный процесс — творческий и образовательный, развивающий таланты студийцев — организует руководитель студии Кирилл Карнаухов, член секции живописи Санкт-Петербургского союза художников.
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