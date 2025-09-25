Выставка работ художников студии «Гигарт» под руководством Кирилла Карнаухова. Художественная студия Дома офицеров Санкт-Петербурга существует с 2011 года. С тех пор сохраняется основной костяк художников, создающих всё новые и новые шедевры. Правильный процесс — творческий и образовательный, развивающий таланты студийцев — организует руководитель студии Кирилл Карнаухов, член секции живописи Санкт-Петербургского союза художников.