Страсти по Диснею, или Доктор из города Хляби
ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Читка фрагментов романа. Встреча с Ольгой Сконечной и чтение фрагментов её нового романа. На встрече она представит свой новый роман «Страсти по Диснею, или Доктор из города Хляби». Читают фрагменты романа: Актер Дмитрий Рыжов. Режиссер Кирилл Скибо. Вход свободный по предварительной брони билетов
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