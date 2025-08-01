Читка фрагментов романа. Встреча с Ольгой Сконечной и чтение фрагментов её нового романа. На встрече она представит свой новый роман «Страсти по Диснею, или Доктор из города Хляби». Читают фрагменты романа: Актер Дмитрий Рыжов. Режиссер Кирилл Скибо. Вход свободный по предварительной брони билетов