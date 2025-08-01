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Страсти по Диснею, или Доктор из города Хляби

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Читка фрагментов романа. Встреча с Ольгой Сконечной и чтение фрагментов её нового романа. На встрече она представит свой новый роман «Страсти по Диснею, или Доктор из города Хляби». Читают фрагменты романа: Актер Дмитрий Рыжов. Режиссер Кирилл Скибо. Вход свободный по предварительной брони билетов

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