Живопись Ивана Покидышева связана с двумя ключевыми для него явлениями — светом и теплом. Это атрибуты жизни и надежды, обладающие неизменным значением в любой ценностной и символической системе. Художественный язык автора базируется на термографии — способе создания изображения на основе захваченного с помощью тепловизионной камеры инфракрасного излучения. Любой объект с температурой выше абсолютного нуля испускает инфракрасное излучение, и чем этот объект теплее, тем заметнее и ярче излучение от него. Именно поэтому теплые предметы на термограммах выглядят так, словно они светятся изнутри. Тёплый свет, который ты увидишь на термограммах, позволяет видеть человеческое тепло, жизненную энергию, перетекающую от одной фигуры к другой, широко выплескивающуюся наружу или, наоборот, угасающую под воздействием пустоты и холода. Герои Ивана Покидышева прекрасны и молоды. Жизнь, переполняющая их, манифестирует себя внутренним светом и теплом. Утверждение жизни в сочетании с экзистенциальной темой блуждания в темноте неизвестности и ожидании смерти — ключевая тема выставки. График работы: Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00