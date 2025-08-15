Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Чи Минсон — корейской художницы, которая рассказывает притчи о любви, страхе, нежности, мужестве, одиночестве, сострадании и жизни как таковой Экспозиция, философски переосмысляющая образ тигра — центральной фигуры местного фольклора. Попытка перенести на плоскость неуловимое состояние духа — между прошлым и настоящим, между традицией и личной интуицией. Автор, в чьем творчестве традиции корейской национальной живописи минхва продолжают дышать и двигаться — так же грациозно, как и сам тигр. Время работы: 11:00 - 23:00