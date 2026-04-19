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стир-маш-фест

Усы на пене
Лиговский просп., 50к16, сцена цк

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Призрачные ковбои питерской сцены 2017-2018 годов снова оживут на один вечер. В участниках — экс Стиральная Машина, Шоша Менаховская и Юра Аристов. Группы воссоздадут атмосферу и звучание того времени, погружая в ностальгию.

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