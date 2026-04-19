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стир-маш-фест
Лиговский просп., 50к16, сцена цк
Начало:
Завершение:
666₽
Возраст 18+
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Про событие
Призрачные ковбои питерской сцены 2017-2018 годов снова оживут на один вечер. В участниках — экс Стиральная Машина, Шоша Менаховская и Юра Аристов. Группы воссоздадут атмосферу и звучание того времени, погружая в ностальгию.
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