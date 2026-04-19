Призрачные ковбои питерской сцены 2017-2018 годов снова оживут на один вечер. В участниках — экс Стиральная Машина, Шоша Менаховская и Юра Аристов. Группы воссоздадут атмосферу и звучание того времени, погружая в ностальгию.