Тебя ждут песни Стинга в джазовом звучании: вечер любимой музыки и тёплого света свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат музыку британского исполнителя, навсегда вошедшую в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Shape of My Heart», «Desert Rose», «Fragile» в исполнении участника телепроекта «Голос-2» – Вадима Азарха. Обстановка старинного собора, освещённого только мягким светом сотен свечей, глубина и чувственность звучания рояля и голоса. Только представь трогательность «Shape of My Heart» в невероятной акустике главного зала церкви. Этот концерт-больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и историй, провести время в красивом месте подарив себе минуты настоящего волшебства.