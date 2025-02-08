Долгожданная встреча лучших стихуистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Комики будут бороться за приз, участвуя в различных раундах. Главное, чтобы было смешно и в рифму. Только три страны пройдут в финал и сразятся в стихуенной битве за 100 000 рублей. Ведущий — Стас Логиновский Присоединяйся к юмористическому поэтическому беспределу.