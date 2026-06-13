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Стереолето
Кожевенная линия, 40Б
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от 4000₽ до 13000₽
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Про событие
Международный музыкальный фестиваль передовой музыки без форматов, границ и рамок. Лайн-ап ежегодно обновляется на 100%. В этом году на сцене Стереолето выступят LAB с Антоном Беляевым, Loqiemean, IOWA, группы Бонд с кнопкой, лампабикт, ХЛЕБ и десяток других артистов. 13 и 14 июня в 15:00
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