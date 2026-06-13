ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Стереолето

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 13000₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

Международный музыкальный фестиваль передовой музыки без форматов, границ и рамок. Лайн-ап ежегодно обновляется на 100%. В этом году на сцене Стереолето выступят LAB с Антоном Беляевым, Loqiemean, IOWA, группы Бонд с кнопкой, лампабикт, ХЛЕБ и десяток других артистов. 13 и 14 июня в 15:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста