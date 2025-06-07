Гламур. Крестовский остров
Коттедж на воде, набережная Мартынова, 94Ж
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Завершение:
от 950₽ до 1650₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Вечеринка на грани искусственной вычурности и китча. Путешествие в мир, наполненный ароматом духов, обсыпанный стразами и залитый роскошью. Представь: красные ковровые дорожки, хрусталь, блеск, золото, фотосессии со вспышками, cмоки Айс, девушки в красивых платьях на высоких каблуках, мужчины в смокингах, в шубах и мехах. В этот вечер: — Шампанское, luxury Коктейлс; — Глянцевые журналы Vogue; — Dj’s, играющие sexy-мьюзик; — Театральные постановки; — Атмосфера стиля и роскоши. Если потеряешься, пиши организатору https://t.me/clubgypsy
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