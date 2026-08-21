Возраст 18+
Стендап
Про событие
Формат, где опытные комики рассказывают самые свежие и самые проверенные шутки. Самые необыкновенные и самые потрясающие монологи, которые развеселят любого, кто возьмёт билеты для себя и друзей. Запуск на мероприятие за час до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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