Стендап напарники
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмористическое шоу, где 4 опытных комика по очереди выберут себе напарника из зрителей и поборются в нескольких раундах за звание лучших стендап напарников вечера. Ведущий: Семён Голубь.
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