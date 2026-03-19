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Стендап на Петроградке

В Душе, улица Куйбышева, 33/8

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Это не просто вечер, это когда твои щёки болят от смеха, а официант приносит еду быстрее, чем ты успеваешь отдышаться после шутки. Здесь выступают звёзды стендапа — те самые, которых ты обычно смотришь в YouTube, только теперь они шутят прямо перед тобой. Кухня космос, интерьер стильный, атмосфера — как будто пятница наступила раньше.

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