Гассан Джабер
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1300₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Гассан Джабер — стендап-комик, финалист шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Приходи поднять себе настроение, смешными шутками которые точно попадут в тебя, чтобы зарядиться энергией комедии, перед очередной рабочей неделей
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