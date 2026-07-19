Стас Старовойтов
ул. Восстания 24/27Б
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от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт резидента стендап на ТНТ. Российский актёр, популярный стендап-комик, музыкант. После того как добился успеха в жанре стендапа, начал сниматься в кино. Успехом у зрителей пользовался фильм «Батя».
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