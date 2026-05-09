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Стас Барецкий

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 199₽ до 749₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Великий шоумен 9 мая возвращается в Ионотеку с обновленной программой. На подососе у криминального авторитета выступят группы: Вибратон, ОТМОРОЗОК ЧЕ, Мокрый Голубь, Порочные потребности, Second Try, МОРИОН, Дископсихоз, Untitled, Misput. Будет месиво!

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