Стас Барецкий
Лиговский 50 корпус 16
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от 199₽ до 749₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Великий шоумен 9 мая возвращается в Ионотеку с обновленной программой. На подососе у криминального авторитета выступят группы: Вибратон, ОТМОРОЗОК ЧЕ, Мокрый Голубь, Порочные потребности, Second Try, МОРИОН, Дископсихоз, Untitled, Misput. Будет месиво!
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