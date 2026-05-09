Великий шоумен 9 мая возвращается в Ионотеку с обновленной программой. На подососе у криминального авторитета выступят группы: Вибратон, ОТМОРОЗОК ЧЕ, Мокрый Голубь, Порочные потребности, Second Try, МОРИОН, Дископсихоз, Untitled, Misput. Будет месиво!