Старая хаус школа + др Алекса Краузе
Садовая улица, 12
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, где ты сможешь погрузиться в лавину любимых танцевальных треков последних десятилетий, а также отметить день рождения — Алекса Краузе.
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