Классический вечер комедии: классные комики рассказывают шутки в баре в центре города. Тебя ждёт хорошее настроение и вкусные напитки с едой. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.