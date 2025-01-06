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Standup Show «Похмельный микрофон»

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резиденты и постоянные ведущие STAND UP SPACE будут импровизировать с залом и рассказывать свой лучший материал. Ты будешь первым, кто услышит новые проверенные шутки и сможешь почувствовать себя частью шоу с импровизацией.

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