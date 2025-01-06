Standup Show «Похмельный микрофон»
Бар L.A., ул. Разъезжая, 27
Начало:
Завершение:
390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резиденты и постоянные ведущие STAND UP SPACE будут импровизировать с залом и рассказывать свой лучший материал. Ты будешь первым, кто услышит новые проверенные шутки и сможешь почувствовать себя частью шоу с импровизацией.
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