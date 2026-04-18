Съёмки нового комедийного формата! Комики на сцене будут шутить на темы, которые видят впервые — уникальная возможность посмотреть на процесс создания шуток с нуля. Чистая импровизация, профессионализм выступающего и абсолютно случайные темы — ты сможешь увидеть, как работает комедийное мышление в реальном времени. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Организаторы просят прийти в одежде чёрного цвета — так ты поможешь сделать съёмку лучше.