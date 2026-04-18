ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Стендап шоу: съёмка

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Съёмки нового комедийного формата! Комики на сцене будут шутить на темы, которые видят впервые — уникальная возможность посмотреть на процесс создания шуток с нуля. Чистая импровизация, профессионализм выступающего и абсолютно случайные темы — ты сможешь увидеть, как работает комедийное мышление в реальном времени. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Организаторы просят прийти в одежде чёрного цвета — так ты поможешь сделать съёмку лучше.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста