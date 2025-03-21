Готов к мощному заряду смеха и эмоций? Для тебя подготовили особенную программу! Иван Половинкин — резидент Comedy Club, мастер откровенного юмора без цензуры. Шутки про жизнь, друзей и развод — то, что не прошло в эфир, но точно вызовет бурю эмоций. После концерта тебя ждёт караоке-марафон с Петром Савицким и Андреем Цхаем! Пора взять микрофон и зажечь сцену. Любимые хиты, живая энергия и драйв — вечер, который захочется повторить! Вкусные блюда, уютная атмосфера и позитив, который останется с тобой надолго. Бронь столиков по телефону: 934-20-20, 955-55-59.