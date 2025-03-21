ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

StandUp с Иваном Половинкиным

улица Савушкина, 126

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 30000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Еда

Про событие

Готов к мощному заряду смеха и эмоций? Для тебя подготовили особенную программу! Иван Половинкин — резидент Comedy Club, мастер откровенного юмора без цензуры. Шутки про жизнь, друзей и развод — то, что не прошло в эфир, но точно вызовет бурю эмоций. После концерта тебя ждёт караоке-марафон с Петром Савицким и Андреем Цхаем! Пора взять микрофон и зажечь сцену. Любимые хиты, живая энергия и драйв — вечер, который захочется повторить! Вкусные блюда, уютная атмосфера и позитив, который останется с тобой надолго. Бронь столиков по телефону: 934-20-20, 955-55-59.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста