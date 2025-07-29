StandUp проверка материала
Бар Sheikh, Ленская улица, 20к1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Самое лучшее пиво от чудесного заведения, чтобы было ещё веселее.
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