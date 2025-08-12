В этот день в Доме Розового Кролика соберётся звёздная тройка местных комедиантов. На сцене 3 Макса: - Максим Маленко - Максим Слепцов - Максим Лысенков Их имена уже знакомы широкой аудитории, ведь парни регулярно выступают на площадках вроде Comedy Please и регулярно собирают аншлаги в Петербурге Ведущий вечера — Фёдор Ботоемчук, остроумный шоумен, известный по проектам Open Mic VK и Money Mic VK. Фёдор уже восемь лет радует публику своими комедиями, а недавно отметился участием в престижном конкурсе Gong Show на фестивале Панчлайн. Дополняет компанию ещё один ярчайший персонаж — Владимир Дунаев, регулярный участник крупнейших комедийных баталий. Вместе они обещают подготовить мощный набор шуток и миниатюр, от которых аудитория просто утонет в океане смеха. Запись через ТГ.