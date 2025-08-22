Коля Хамьянов — ты мог его видеть в шоу «Комьюнити» ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up» «Stand Up Club #1» «Ari Stand Up Club» в Reels, TikTok, а может в женской колонии потому однажды что он выступил даже там. StandUp-концерт от комика с интересным бэкграундом обещает наполнить твой вечер жизненными историями и качественным юмором.