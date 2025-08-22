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StandUp от уральского комика

Comedy Place, набережная канала Грибоедова, 36

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Коля Хамьянов — ты мог его видеть в шоу «Комьюнити» ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up» «Stand Up Club #1» «Ari Stand Up Club» в Reels, TikTok, а может в женской колонии потому однажды что он выступил даже там. StandUp-концерт от комика с интересным бэкграундом обещает наполнить твой вечер жизненными историями и качественным юмором.

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Комментарии

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Елизавета
15 августа 2025, 22:29

Видела в интернете, смешной парень, надо сходить

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