StandUp от уральского комика
Comedy Place, набережная канала Грибоедова, 36
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Коля Хамьянов — ты мог его видеть в шоу «Комьюнити» ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up» «Stand Up Club #1» «Ari Stand Up Club» в Reels, TikTok, а может в женской колонии потому однажды что он выступил даже там. StandUp-концерт от комика с интересным бэкграундом обещает наполнить твой вечер жизненными историями и качественным юмором.
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Видела в интернете, смешной парень, надо сходить