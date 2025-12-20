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StandUp-нутое Музлото

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

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Завершение:

от 500₽ до 1100₽
Возраст 18+
Игры
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Музыкальное лото, где ты — главный игрок! Это не концерт, где ты просто слушаешь. Это игра, где ты живёшь в каждом треке! Хватай бланк, лови знакомые хиты и кричи «Музлото» на весь зал. Здесь побеждают не только уши, но и азарт. Как это работает? Всё просто. Твой главный игровой инструмент — бланк с десятками культовых хитов. Каждая песня ждёт своего номера. Ведущий запускает барабан, бочонки летят и DJ включает выпавшую композицию. Узнал? Быстро вычёркивай её в своём бланке! Собрал заветную комбинацию (линию, уголок или даже полный бланк)? Вскакивай с места и кричи на весь зал — «МУЗЛОТО!». Твой момент триумфа, твой выигрыш и море аплодисментов. Почему это лучший музыкальный вечер? Азарт в каждом аккорде. Адреналин от игры и радость от узнавания хита. Все песни играются для тебя здесь и сейчас, с драйвом и страстью. Расписание мероприятий смотри на сайте.

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