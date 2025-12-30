StandUp на Ваське
Гастропаб 357, Тучков переулок, 26
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ламповая атмосфера, острые шутки и лучшие комики города. Василеостровская давно не слышала такого смеха. В зале свободная посадка: зрители выбирают любые доступные места по мере заполнения зала. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять самые лучшие места.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи