Ламповая атмосфера, острые шутки и лучшие комики города. Василеостровская давно не слышала такого смеха. В зале свободная посадка: зрители выбирают любые доступные места по мере заполнения зала. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять самые лучшие места.