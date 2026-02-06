StandUp на Петроградке
В Душе Бар, улица Куйбышева, 33/8
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это не просто вечер, это когда твои щёки болят от смеха, а официант приносит еду быстрее, чем ты успеваешь отдышаться после шутки. Здесь выступают звёзды StandUp — те самые, которых ты обычно смотришь в YouTube, только теперь они шутят прямо перед тобой. Кухня космос, интерьер стильный, атмосфера — как будто пятница наступила раньше. Приходи — проверь, сколько ты продержишься без смеха (спойлер: недолго).
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