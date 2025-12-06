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StandUp. Концерт опытных комиков

Разъезжая улица, 27

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Участники ТВ и Ютуб проектов, юмористические монстры, авторы гениальных монологов, нереальные красавчики, дети своих матерей. Ведущая: Анна Купер (создатель комедийного объединения StandupFederation, участница шоу «стендап за 60 секунд», участница фестиваля «Open Mic», победительница шоу «Гонг», участница и финалистка манимайков, постоянный резидент StandupFederation)

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