Приходи на StandUp Концерт трёх классных комиков. Три взгляда на жизнь и море смеха. Тем более три в нумерологии считается очень значимым и мощным числом. Кавёр знает, что это очень сильный аргумент в пользу мероприятия. На сцене: Глеб Капелюх, Давид Агабелян, Тимур Те — каждый со своим стилем, но все одинаково остроумны. Шутки будут разрывными, атмосфера — уютной, вечер — незабываемым.