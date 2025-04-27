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StandUp Inside

улица Правды, 1/11Д

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500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи на StandUp Концерт трёх классных комиков. Три взгляда на жизнь и море смеха. Тем более три в нумерологии считается очень значимым и мощным числом. Кавёр знает, что это очень сильный аргумент в пользу мероприятия. На сцене: Глеб Капелюх, Давид Агабелян, Тимур Те — каждый со своим стилем, но все одинаково остроумны. Шутки будут разрывными, атмосфера — уютной, вечер — незабываемым.

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