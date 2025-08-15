StandUp Gong show
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Хочешь увидеть вживую радость от победы и жгучую боль от поражения в стенах стендап клуба? Есть решение! Гонг-шоу, на котором опытные комики и амбициозные новички столкнутся в борьбе за денежный приз, а решать судьбу этого приза будешь ты!
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