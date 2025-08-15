Хочешь увидеть вживую радость от победы и жгучую боль от поражения в стенах стендап клуба? Есть решение! Гонг-шоу, на котором опытные комики и амбициозные новички столкнутся в борьбе за денежный приз, а решать судьбу этого приза будешь ты!