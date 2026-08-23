Формат, где опытные комики рассказывают самые свежие и самые проверенные шутки. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.