Стендап комик, участник проектов: «StandUp» THT, «OUTSIDE STAND UP». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Макс покорит любого — жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя, и взрывная импровизация.