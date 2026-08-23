Максим Евдокимов
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап комик, участник проектов: «StandUp» THT, «OUTSIDE STAND UP». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Макс покорит любого — жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя, и взрывная импровизация.
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