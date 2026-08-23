Мероприятие, на котором все комики говорят: «Привет, Петербург!» Сборный стендап-концерт комиков, которые в Петербурге совсем ненадолго. Чтобы попасть на этот концерт, комики показывают обратные билеты, поэтому каждый состав практически уникальный. Ты услышишь шутки со всех городов России и, возможно, встретишь земляка.