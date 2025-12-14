Профессиональный StandUp комик расскажет тебе кучу интересных сведений, и превратит это в незабываемое шоу. Что тебя ждёт? Прогулка по культурной столице России, богатой своей историей и наследием. На этой экскурсии тебе предлагают с комфортом, перекусом и напитками (продаются на борту автобуса), проделать круговой маршрут от пл. Островского через стрелку Васильевского острова и Исаакиевскую пл. (тут и туалет есть, кому понадобится). Наконец-то факты это не то, что нагоняет тоску и просьбы открыть форточку «а то что-то душно стало»: — Что общего между L'one и Троицким мостом? — Почему Мурино это новая площадь Островского? — Что в единственном экземпляре есть на памятнике Императрице и больше нет нигде в Санкт-Петербурге? Автобус BarBus будет тебя ждать около главного входа на площади островского напротив Александрийского театра.