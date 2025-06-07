Самые топовые, разрывные комики Москвы, Питера и регионов, участники различных телепроектов ТНТ, СТС и Ютуб, у которых комедия — это уже давно не хобби, а настоящая профессия, которой они полностью отдали себя/ В будние дни проходят проверочные концерты лучших комиков Питера и Москвы, где комики рассказывают свои лучшие и новые шутки. А в выходные дни только отборный материал с лучшими шутками. Также на мероприятии будет призовой розыгрыш для участников. Количество билетов ограничено, место на стендапе вы получаете только при наличии билета, приобретённого заранее.