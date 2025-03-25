[отменено] StandUp. Вечер комедии
Story 28, улица Рубинштейна, 28
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Внимание: отмена мероприятия. Комедийное шоу в самом центре Петербурга, где опытные питерские комики расскажут свои новые и лучшие шутки. А ты сможешь насладиться отличной кухней, большим выбором напитков и уютной атмосферой бара.
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