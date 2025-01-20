Ты там как? Уже посматриваешь на последствия новогоднего стола? Кавёр предлагает накачать пресс смехом. Абсолютно новый формат комедии, где 2 комика и человек который приведёт тебя в чувства после новогодних праздников под названием - бармен. Соберутся в этот вечер чтобы обсудить как прошли твои новогодние праздники, какие планы на будущий год и чего ты добился в прошлом Всё будет происходить не на привычной для всех сцене, а прямо за баром, комики будут сидеть вместе с тобой, шутить шутки и рассказывать истории. От тебя требуется отличное настроение, по максимуму живое состояние ну и багаж классных историй которыми ты хочешь и готов поделиться с ребятами.