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  2. События

Stand Up ПОХмельные истории

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ты там как? Уже посматриваешь на последствия новогоднего стола? Кавёр предлагает накачать пресс смехом. Абсолютно новый формат комедии, где 2 комика и человек который приведёт тебя в чувства после новогодних праздников под названием - бармен. Соберутся в этот вечер чтобы обсудить как прошли твои новогодние праздники, какие планы на будущий год и чего ты добился в прошлом Всё будет происходить не на привычной для всех сцене, а прямо за баром, комики будут сидеть вместе с тобой, шутить шутки и рассказывать истории. От тебя требуется отличное настроение, по максимуму живое состояние ну и багаж классных историй которыми ты хочешь и готов поделиться с ребятами.

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