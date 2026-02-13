StandUp Концерт: Лучшие шутки
Литейный просп., 61
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Классический StandUp концерт! Комики соберутся, чтобы рассказать лучшие шутки, много раз проверенные на питерских сценах. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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