Классический StandUp концерт! Комики соберутся, чтобы рассказать лучшие шутки, много раз проверенные на питерских сценах. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.