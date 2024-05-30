Смешной женский стендап с лучшими комикессами из Питера, а также специальными гостьями со всей России. Этот вечер просто создан для того, чтобы ты провел его с ними и увидел популярное женское шоу вживую. Начало в 19:15. Рассадка администратором. Скидки и акции во время концерта не действуют.