Выставка исследует образ серванта — домашнего реликвария — как символический объект, в котором хранятся не только личные воспоминания и семейные секреты, но и культурное наследие советской и постсоветской эпох. Сервант, обычно ассоциирующийся с утилитарностью, в пространстве выставки становится артефактом коллективной памяти, где переплетаются личные эмоции и культурные коды. Через художественную трансформацию материалов и форм каждый объект раскрывает связь времён, превращаясь в визуальный диалог между прошлым и настоящим. На выставке представлены современные работы из текстиля Агнии Шаньгиной и Кати Киселёвой; экслюзивные арт-объекты из стекла Анны Червонны, Анны Третьяк, Александры Ярмольник, Виолетты Савко, Елены Вокуевой, Сергея Савина, Татьяны Царёвой, Риты Мурадян и сервизы Ирины Петровой, Никольской хрустальной мануфактуры, брендов Prisakaru и Solid Water; а также мелкая пластика и объекты из керамики и металла: Анны Максименко, Александры Баландиной, Александры Мавриной, Владимира Чувашева, Галереи 573, Ольги Симоновой, Полины Шустовой и Полины Шутовой. Дополнит экспозицию графика и живопись Ксении Васильевой, Кати Афониной, Насти Девяткиной и Юлии Арюшиной. Кураторы: Анна Мовчан и Анна Филипенко.