Сражающая наповал девушка (Slay girls)
Кондратьевский проспект, 44
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Завершение:
от 2690₽ до 3599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, где ты сможешь сиять и быть в своих лучших образах. Для тебя подготовили безлимитный бар на протяжении всей ночи, с самыми вкусными и разнообразными коктейлями. Фотозоны дополнят твою красоту. Что тебя ждёт? Безлимитный бар – алкоголь всю ночь бесплатно и без ограничений Фото-зоны – памятные снимки самых красивых Шоу-программа от команды ведущих и лучших диджеев, перфомансы и интерактивы Диджеи: webpunk war team Asio Alive Sharapov Smoothies INSANIA
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