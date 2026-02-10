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Сражающая наповал девушка (Slay girls)

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

Начало:

Завершение:

от 2690₽ до 3599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где ты сможешь сиять и быть в своих лучших образах. Для тебя подготовили безлимитный бар на протяжении всей ночи, с самыми вкусными и разнообразными коктейлями. Фотозоны дополнят твою красоту. Что тебя ждёт? Безлимитный бар – алкоголь всю ночь бесплатно и без ограничений Фото-зоны – памятные снимки самых красивых Шоу-программа от команды ведущих и лучших диджеев, перфомансы и интерактивы Диджеи: webpunk war team Asio Alive Sharapov Smoothies INSANIA

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