Иногда всё, что нужно после насыщенного дня, — это остановиться, сделать глубокий вдох и уделить время себе. Ты проведёшь около двух часов в мягком движении и спокойствии: — немного дыхательных практик и разминки — стрейчинг, чтобы отпустить напряжение — пилатес для силы, баланса и осознанности — упражнения для здоровой спины и красивой осанки — в завершение — несколько минут медитации и тишины Эта практика подойдёт каждому. Неважно, занимался ли ты раньше или только собираешься впервые встать на коврик. В пространстве нет оценок, есть только забота, поддержка и внимание к себе. Возьми с собой: — удобную одежду — коврик (обязательно) — при желании, блоки и резинку для растяжки