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Сплетни

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Иммерсивное шоу Самвела Гиновяна, где разбирают анонимные сплетни: любовь, измены, семейные тайны, странные соседи, офисные войны — в общем все истории, которые начинаются со слов «пообещай, что никому не расскажешь». Как это работает? Ты присылаешь анонимные сплетни — и их разбирают на сцене. Добираются до мотивов появления сплетни, обсуждают на чей стороне правда, и решают, чем всё закончится. Соведущим шоу станет зритель который будет меняться с каждой новой сплетней. Отправляй свои истории на: Gibon.90@mail.ru Анонимность гарантируют. Развязку — нет.

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