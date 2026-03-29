Иммерсивное шоу Самвела Гиновяна, где разбирают анонимные сплетни: любовь, измены, семейные тайны, странные соседи, офисные войны — в общем все истории, которые начинаются со слов «пообещай, что никому не расскажешь». Как это работает? Ты присылаешь анонимные сплетни — и их разбирают на сцене. Добираются до мотивов появления сплетни, обсуждают на чей стороне правда, и решают, чем всё закончится. Соведущим шоу станет зритель который будет меняться с каждой новой сплетней. Отправляй свои истории на: Gibon.90@mail.ru Анонимность гарантируют. Развязку — нет.