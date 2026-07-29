Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим. В основе картины лежит проза в жанре магического реализма — рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом». Особую интонацию картине придаёт музыкальные произведения Сергея Курёхина. Режиссёр описывает своё кино как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днём сурка“». «Непокой» — дебютный полнометражный фильм Леонида Шмелькова, обладателя премии «Ника» и приза Берлинского кинофестиваля. Премьера картины состоялась на ММКФ в 2025 году. Вырученные с показа средства будут направлены в фонд AdVita. Гость: Юлия Страйста-Бурлак Искусствовед, лектор и исследователь. Является автором образовательного проекта об искусстве, ведёт лекции, арт-бранчи и курсы по истории искусств.