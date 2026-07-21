Спецпоказ «Между небом и землёй»
Michele, Малая Морская улица, 24
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Эльза давно перестала верить в отношения и привыкла жить в одиночестве. Но у неё есть необычный дар — она может видеть души умерших. Всё меняется, когда в её жизни появляется Оскар: обаятельный, остроумный и невероятно притягательный мужчина. Рядом с ним Эльза впервые за много лет позволяет себе мечтать о счастье. Но чем сильнее становятся её чувства, тем очевиднее становится невероятная правда: Оскар принадлежит миру, который давно остался по ту сторону жизни. Трогательная, светлая и наполненная музыкой история о том, что настоящая любовь не знает границ — даже между небом и землей. Французский с русскими субтитрами Гость: Саша Ахмадщина Программный директор Cinema Michele
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