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Спецпоказ «Грозовой перевал»

Michele, Малая Морская улица, 24

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Экранизация культового романа Эмили Бронте. Северная Англия, конец XVIII века. Мистер Эрншо приводит в свое поместье сироту Хитклиффа и хочет сделать его членом своей семьи. Хитклифф много времени проводит в компании дочери мистера Эрншо Кэтрин, но их отношениям стремится помешать Хиндли, рассчитывающий в скором времени унаследовать поместье отца. Мировая премьера фильма состоялась в конкурсе Венецианского фестиваля в 2011 году, где картина получила приз за лучшую операторскую работу. Английский с русскими субтитрами Гость: Ксюша Прихотько Филолог, микроинфлюэнсер, автор тг-канала «ооо творческий кризис», ведущая книжного клуба «клубок»

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