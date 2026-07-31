Специальный показ «Непокой»
Кожевенная линия, 40Б, лекторий'порт (Студия 42)
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Яша и его друг Бернар сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим. Гипнотический саспенс-триллер и пронзительная история об одиночестве, любви и времени. Дебютный полнометражный фильм Леонида Шмелькова, автора с мировым именем, обладателя премии “Ника” и приза Берлинского кинофестиваля. Показ сопровождается обсуждением с Анной Логвиновой, кинокритиком и автором канала «с днём душнил!».
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