Спектакль-перфоманс «Розенкранц и Гильденстерн в условиях квантовой неопределённости»
Шкиперский молл, Малый проспект Васильевского острова, 88к2, амфитеатр 1 этажа
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Авторский интерактивный перформанс по мотивам пьес Стоппарда и Шекспира. Ближайшие даты: 25 июля — 18:00 27 июля — 15:00 29 июля — 18:00 Ты можешь взглянуть на знаменитую трагедию Шекспира «Гамлет» с другой стороны. Быть или не быть? Кто призвал их сюда? Может ли 22 раза выпасть орёл? Ты не только найдёшь ответы на вопросы, но и сможешь повлиять на исход истории. Продолжительность: 1 час.
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