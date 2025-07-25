Авторский интерактивный перформанс по мотивам пьес Стоппарда и Шекспира. Ближайшие даты: 25 июля — 18:00 27 июля — 15:00 29 июля — 18:00 Ты можешь взглянуть на знаменитую трагедию Шекспира «Гамлет» с другой стороны. Быть или не быть? Кто призвал их сюда? Может ли 22 раза выпасть орёл? Ты не только найдёшь ответы на вопросы, но и сможешь повлиять на исход истории. Продолжительность: 1 час.